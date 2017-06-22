Экзотический международный фестиваль танца буто впервые пройдёт в Одессе

15:42 / 25.07.2017

ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 26 по 29 июля в Одессе состоится фестиваль OITF 2017 по танцу буто, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 25 июля, в ходе пресс-конференции сообщил один из его организаторов Дмитрий Дацков.

По словам Д. Дацкова, Международный фестиваль OITF 2017 “Into The Roots», посвящённый 25-летию установления дипломатических отношений между Японией и Украиной, пройдёт с 26 по 29 июля. Одесский международный театральный фестиваль — первый в Украине такого масштаба. Его специальный гость, Джун Кавасаки, как авторитетный арт-деятель в своей стране является послом японской культуры между Японией и Украиной и направляется к нам арт-консулом Японии в знак уважения и высокой оценки партнёрских отношений двух стран.

Организатор сообщил, что уже заявлено 17 перфомансов из 17 городов Украины.

Открытие состоится 26 июля в 12.00. на ул. Польской, 12 в музыкальном клубе, затем будет соло-марафон гостей из Харькова. Ещё несколько локаций фестиваля на ул. Приморской, 15, в музее западного и восточного искусства.

Гостей праздника ждёт парад актёров буто на Екатерининской, Дерибасовской и других центральных улицах. Обещают также большое ночное мероприятие на Чкаловском пляже.

Завершится фестиваль 29 июля на Морвокзале выставкой картин московских художников, которая будет работать с 16.00. до 23.00., а также ещё двумя представлениями.