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Экзотический международный фестиваль танца буто впервые пройдёт в Одессе
15:42 / 25.07.2017
ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 26 по 29 июля в Одессе состоится фестиваль OITF 2017 по танцу буто, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 25 июля, в ходе пресс-конференции сообщил один из его организаторов Дмитрий Дацков.
По словам Д. Дацкова, Международный фестиваль OITF 2017 “Into The Roots», посвящённый 25-летию установления дипломатических отношений между Японией и Украиной, пройдёт с 26 по 29 июля. Одесский международный театральный фестиваль — первый в Украине такого масштаба. Его специальный гость, Джун Кавасаки, как авторитетный арт-деятель в своей стране является послом японской культуры между Японией и Украиной и направляется к нам арт-консулом Японии в знак уважения и высокой оценки партнёрских отношений двух стран.
Организатор сообщил, что уже заявлено 17 перфомансов из 17 городов Украины.
Открытие состоится 26 июля в 12.00. на ул. Польской, 12 в музыкальном клубе, затем будет соло-марафон гостей из Харькова. Ещё несколько локаций фестиваля на ул. Приморской, 15, в музее западного и восточного искусства.
Гостей праздника ждёт парад актёров буто на Екатерининской, Дерибасовской и других центральных улицах. Обещают также большое ночное мероприятие на Чкаловском пляже.
Завершится фестиваль 29 июля на Морвокзале выставкой картин московских художников, которая будет работать с 16.00. до 23.00., а также ещё двумя представлениями.
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