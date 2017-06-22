Одесса > Новости > Культура Одесский кинофестиваль определил победителей 14:15 / 24.07.2017 ОДЕССА, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Жюри одесского кинофестиваля назвало победителей в ходе торжественной церемонии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 24 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета. По сообщению департамента, 22 июля в Одесском национальном театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения победителей Одесского международного кинофестиваля, который проходил при поддержке Одесского горсовета. В номинации «Лучшая актерская работа» и «Лучшая режиссерская работа» победил фильм «Моя счастливая семья» (Грузия, Германия). Награды получили Нана Эквтимишвили и Симон Гросс, а также ансамбль актеров — Ия Шугашвили и Цися Квамсашвили. Лучшим фильмом международного конкурса по версии жюри стала картина «Лето 1993» (Испания) Карлы Симон. Гран-при кинофестиваля определи зрители, отдав предпочтение ленте «Король бельгийцев» (Бельгия, Нидерланды, Болгария) Петера Броссенса и Джессики Вудворт. В конкурсе европейских документальных фильмов победила картина «Главная роль» Сергея Буковского. Диплом от Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) получил короткометражный украинский фильм «Сирень» Катерины Горностай. Также жюри ФИПРЕССИ признало ленту «Уровень черного» Валентина Васяновича лучшим полнометражным украинским фильмом. Жюри Национального конкурса отдало предпочтение короткометражной ленте «Выпуск’97» Павла Острикова. Нине Антоновой была присуждена награда за лучшую актерскую работу в фильме «Главная роль». Обладателем «Золотого Дюка» стал фильм «Dixie Land» Романа Бондарчука (Украина, Латвия, Германия). Специальный приз от жюри Национального конкурса получила картина «Припутни» Аркадия Непиталюка. Также международное жюри во главе с Кристианом Петцольдом присудило специальный приз фильму режиссера Ген Цзюна «Свободно и легко» (Китай). На торжественной церемонии награждения победителей народная артистка Украины Лариса Кадочникова вручила польскому режиссеру, сценаристу, трижды номинанту на премию «Оскар» Агнешке Холланд премию «Золотой Дюк» за вклад в развитие киноискусства. Президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко также вручила премию «Золотой Дюк» французской актрисе Изабель Юппер. Фильмом закрытия VIII ОМКФ стала лента-номинант на главный приз Берлинале «Вечеринка» Салли Поттер. Картины режиссера получили более 40 международных наград, а также номинации Американской киноакадемии и BAFTA. версия для печати