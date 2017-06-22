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«Битва оркестров» состоится в Оперном театре 26 июля
14:53 / 22.07.2017

ОДЕССА, 22 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 26 июля в Театре оперы и балета состоится музыкальное шоу «Битва Оркестров», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 22 июля, заявили на пресс-конференции организаторы форума.

По словам организаторов, первая грандиозная «Битва» прошла в Одессе 2 года назад и дала толчок новому направлению в музыкальной современной культуре, поскольку ничего подобного нет нигде в мире.

Как заметил режиссёр-постановщик шоу, креативный директор Magic Box Виктор Сирота: «За прошедшее время произошёл активный рост нашего шоу: несколько битв прошло в разных городах, в том числе, во Дворце «Украина» в Киеве, с участием великолепных, лучших коллективов, также была «Битва оркестров» в Кишинёве, которая наделала много шума и, наконец, форум вернулся в город, где родился, в Одессу», — отметил режиссёр.

Сам формат состязания необычен. На сцене сойдутся в музыкальном поединке Государственный Академический Эстрадно-Симфонический Оркестр Украины и Оркестр Центра военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины. Всего одновременно 100 музыкантов. По задумке авторов шоу, оркестры будут, словно, бросать друг другу вызов, дабы превзойти соперника в мастерстве и виртуозности.

На шоу приглашены звёздные гости: шоу-мен Феликс Шиндер и Роман Руссу, участник 7 сезона «Голос страны».

«Формат шоу предполагает три тура, — добавил продюсер шоу «Битва Оркестров» Сергей Андреев. — Первый — это исполнение авторских композиций, написанных дирижёрами оркестров, или композиции, подаренные композитором данному оркестру.

Второй тур — Национальный, в котором звучат произведения украинские, народные, современные или украинская музыкальная классика.

Третий тур — мировые хиты, где будут звучать произведения, начиная от Венских классиков до современных. Не исключено исполнение и популярной эстрадной музыки в аранжировке руководителей оркестров», — поделился идеями С. Андреев.

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