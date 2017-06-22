Одесса > Новости > Культура Воспитанники центра «Доминанта» победили во Всеукраинском и международном фестивалях 10:56 / 22.07.2017 ОДЕССА, 22 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Воспитанники Одесского центра творчества «Доминанта» завоевали первые места на Всеукраинском фестивале «Страна талантов» и международном фестивале-конкурсе «Улыбки моря» в Болгарии, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”. Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июля, в Департаменте информации Одесского горсовета. По сообщению департамента, творческие коллективы Центра детского и юношеского творчества «Доминанта» заняли первые места на Всеукраинском фестивале «Страна талантов» и ХVI международном фестивале-конкурсе «Улыбки моря». Воспитанники народного художественного коллектива хореографического ансамбля «Сюрприз» (художественный руководитель – Елена Гулида) Центра детского и юношеского творчества «Доминанта» приняли участие в открытом Всеукраинском фестивале детского и юношеского творчества «Страна талантов». Фестиваль проходил в оздоровительном комплексе «Эдельвейс» в пгт Микуличин Яремчанского района Ивано-Франковской области. Ребята представили яркие композиции в номинациях: «Вокальное искусство», «Танцевальное искусство», «Современная хореография», «Эстрадный танец», «Street Dance show» и «Свободная танцевальная категория». По итогам фестиваля «Страна талантов» в номинации «Современная хореография» солистка ансамбля Анастасия Варбанец, а также хореографический ансамбль «Сюрприз» завоевали три первых места. На ХVІ Международном фестивале-конкурсе «Улыбки моря» в г. Балчик (Болгария) Одессу представил ещё один народный художественный коллектив Центра — хореографический ансамбль «Мозаика» (художественный руководитель – Оксана Палиенко). За высокую сценическую культуру и хореографическое мастерство ансамбль получил І место в младшей возрастной группе и стал обладателем Гран-при фестиваля. версия для печати