Одесса > Новости > Культура Концерт джазовой музыки состоится в Горсаду в это воскресенье 15:06 / 21.07.2017 ОДЕССА, 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 23 июля в Городском саду состоится концерт профессионального джазового коллектива Big Band Odessa City, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета. По сообщению департамента. 23 июля в Горсаду Одесский муниципальный театр духовой музыки им. А. Салика представит новый творческий проект – концерт коллектива Big Band Odessa City Это новый творческий проект, созданный на базе Одесского муниципального театра духовой музыки им. народного артиста Украины А. Салика (при поддержке департамента культуры и туризма). В состав Big Band Odessa City входят: ритм-группа, группы деревянных и медных духовых инструментов. Художественный руководитель и дирижер коллектива — Игорь Знатоков. Начало концерта — в 15:00. Вход свободный. версия для печати