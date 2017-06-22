|
|
Концерт джазовой музыки состоится в Горсаду в это воскресенье
15:06 / 21.07.2017
ОДЕССА, 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 23 июля в Городском саду состоится концерт профессионального джазового коллектива Big Band Odessa City, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента. 23 июля в Горсаду Одесский муниципальный театр духовой музыки им. А. Салика представит новый творческий проект – концерт коллектива Big Band Odessa City
Это новый творческий проект, созданный на базе Одесского муниципального театра духовой музыки им. народного артиста Украины А. Салика (при поддержке департамента культуры и туризма).
В состав Big Band Odessa City входят: ритм-группа, группы деревянных и медных духовых инструментов.
Художественный руководитель и дирижер коллектива — Игорь Знатоков.
Начало концерта — в 15:00.
Вход свободный.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
16:46 21.07.2017
15:52 21.07.2017
14:22 21.07.2017
13:18 21.07.2017
12:46 21.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.764
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»