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Картины-дедлайн предстанут на художественной выставке «Мы не художники»
16:45 / 20.07.2017

ОДЕССА, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 28 июля состоится открытие выставки непрофессиональных художников «Мы не художники» в помещении «Стальканат-арт», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 20 июля, сообщила директор художественной студии «Стальканат-арт» Наталья Русина.

По словам Н. Русиной, идея создания такой экспозиции пришла к ней ещё 2 года тому назад, когда она открыла свою студию, собрала круг единомышленников, людей, которые стремились к искусству, увлекались творчеством, но это не было их профессией. Зато они с удовольствием самовыражались и писали «замечательные живописные полотна».

«Не следует говорить о том, что эти картины не имеют какой-либо художественной ценности или что они выполнены дилетантами», — отметила организатор выставки, — Мы сразу заявили, что не художники, но хотим, чтобы мир увидел нас такими, какие мы есть».

Около 70 художников выставят от 2 до 5 картин в большом зале «Стальканат-арт». Представленные работы будут в разной технике, разном масштабе, многообразны по стилю и содержанию. Будет техника акрилом, техника интуитивной живописи, картины маслом и др.

«Особенностью этих картин ещё является то, что все свои работы мы делаем дедлайн, то есть тратим на их создание не более 4 часов. И не важно, это картина-«малышка», 35 на 45 см, или плотно в размере от 1 метра. Будут представлены и детские работы», — добавила Н. Русина.

Экспозиция откроется 28 июля в 18.00. Вход свободный.

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