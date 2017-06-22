Средневековый фестиваль «Форпост» пройдёт в Белгороде-Днестровском 28-30 июля

14:48 / 19.07.2017

ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — с 28 по 30 июля в Одесской области в городе Белгород-Днестровский состоится средневековый фестиваль «Форпост», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы,28-30 июля средневековый фестиваль «Форпост» впервые пройдет на территории Аккерманской крепости в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

Организаторы уверяют, что этот фестиваль будет самым масштабным из всех предыдущих.

Впервые в фестивале участвуют бойцы Украинской сборной по полноконтактному средневековому бою в титуле Чемпионов мира, который они завоевали 1 мая этого года на чемпионате мира в Барселоне, Испания. Поэтому на арену Аккерманской крепости выйдут сильнейшие в мире бойцы и покажут свое мастерство и выносливость как в поединках «один на один», так и в массовых групповых боях.

Еще одним интересным действом будет рыцарское конное шоу с участием «Каретного двора» (г. Львов) и военно-исторической дружины «Черные вороны» (г. Львов).

Также, уже традиционным для всех фестивалей «Форпост» является слет байкеров, который проходит под названием «Мото-Форпост». В программе мото-слета выставка ретро-техники, проезд мотоколонны, байкерские конкурсы и развлечения и настоящая байкерская музыка. Организаторами «Мото-форпоста» выступают «Хмельницкая ассоциация мотоциклистов» (г. Хмельницкий) и клуб «Motor life» (г. Одесса).

Кроме того, в рамках фестиваля состоится большой фолк-концерт и ночная этно-дискотека.