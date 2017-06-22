|
|
Средневековый фестиваль «Форпост» пройдёт в Белгороде-Днестровском 28-30 июля
14:48 / 19.07.2017
ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — с 28 по 30 июля в Одесской области в городе Белгород-Днестровский состоится средневековый фестиваль «Форпост», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы,28-30 июля средневековый фестиваль «Форпост» впервые пройдет на территории Аккерманской крепости в городе Белгород-Днестровский Одесской области.
Организаторы уверяют, что этот фестиваль будет самым масштабным из всех предыдущих.
Впервые в фестивале участвуют бойцы Украинской сборной по полноконтактному средневековому бою в титуле Чемпионов мира, который они завоевали 1 мая этого года на чемпионате мира в Барселоне, Испания. Поэтому на арену Аккерманской крепости выйдут сильнейшие в мире бойцы и покажут свое мастерство и выносливость как в поединках «один на один», так и в массовых групповых боях.
Еще одним интересным действом будет рыцарское конное шоу с участием «Каретного двора» (г. Львов) и военно-исторической дружины «Черные вороны» (г. Львов).
Также, уже традиционным для всех фестивалей «Форпост» является слет байкеров, который проходит под названием «Мото-Форпост». В программе мото-слета выставка ретро-техники, проезд мотоколонны, байкерские конкурсы и развлечения и настоящая байкерская музыка. Организаторами «Мото-форпоста» выступают «Хмельницкая ассоциация мотоциклистов» (г. Хмельницкий) и клуб «Motor life» (г. Одесса).
Кроме того, в рамках фестиваля состоится большой фолк-концерт и ночная этно-дискотека.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:11 19.07.2017
16:54 19.07.2017
Правоохранители задержали гражданина Вьетнама, который незаконно переправлял соотечественников в страны ЕС
16:37 19.07.2017
16:23 19.07.2017
15:36 19.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.022
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»