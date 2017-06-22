|
|
Одесский танцевальный ансамбль одержал победу на фестивале «Балтийская волна»
10:31 / 19.07.2017
ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ансамбль танца «Украиночка» Одесской школы № 92 занял I место на Международном фестивале «Балтийская волна» в Эстонии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента. образцовый ансамбль танца «Украиночка» Одесской школы № 92 занял первое место в Международном фестивале детско-молодежного творчества «Балтийская волна» в Таллинне (Эстонская Республика).
160 участников из Украины, Эстонии, обществ национальных меньшинств Армении, Грузии и Израиля демонстрировали на фестивале свое творчество.
Участники творческого конкурса соревновались в нескольких номинациях: «Вокал», «Хореография», «Инструментальный и театральный жанры», «Изобразительное, декоративно-прикладное и прикладное искусство», «Литературно-музыкально-спортивные мини-композиции «Молодежь выбирает здоровье».
Отдельно конкурс проходил в номинации «Фото-, теле-, радио- и печатной журналистики «Матрица».
Для участников фестиваля «Балтийская волна» были организованы содержательные экскурсии в городах: Вильнюс (Литва), Рига (Латвия), Таллинн (Эстония) и Люблин (Польша).
СПРАВКА:
Организатором Международного фестиваля «Балтийская волна» выступила Всеукраинская молодежная общественная организация «Сердце к сердцу» при поддержке: Министерства культуры Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства образования и науки Украины, Посольства Украины в Эстонской Республике, Эстонского фонда содействия европейской интеграции Украины.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:11 19.07.2017
16:54 19.07.2017
Правоохранители задержали гражданина Вьетнама, который незаконно переправлял соотечественников в страны ЕС
16:37 19.07.2017
16:23 19.07.2017
15:36 19.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.822
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»