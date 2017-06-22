Одесса > Новости > Культура Одесский танцевальный ансамбль одержал победу на фестивале «Балтийская волна» 10:31 / 19.07.2017 ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ансамбль танца «Украиночка» Одесской школы № 92 занял I место на Международном фестивале «Балтийская волна» в Эстонии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета. По сообщению департамента. образцовый ансамбль танца «Украиночка» Одесской школы № 92 занял первое место в Международном фестивале детско-молодежного творчества «Балтийская волна» в Таллинне (Эстонская Республика). 160 участников из Украины, Эстонии, обществ национальных меньшинств Армении, Грузии и Израиля демонстрировали на фестивале свое творчество. Участники творческого конкурса соревновались в нескольких номинациях: «Вокал», «Хореография», «Инструментальный и театральный жанры», «Изобразительное, декоративно-прикладное и прикладное искусство», «Литературно-музыкально-спортивные мини-композиции «Молодежь выбирает здоровье». Отдельно конкурс проходил в номинации «Фото-, теле-, радио- и печатной журналистики «Матрица». Для участников фестиваля «Балтийская волна» были организованы содержательные экскурсии в городах: Вильнюс (Литва), Рига (Латвия), Таллинн (Эстония) и Люблин (Польша). СПРАВКА: Организатором Международного фестиваля «Балтийская волна» выступила Всеукраинская молодежная общественная организация «Сердце к сердцу» при поддержке: Министерства культуры Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства образования и науки Украины, Посольства Украины в Эстонской Республике, Эстонского фонда содействия европейской интеграции Украины. версия для печати