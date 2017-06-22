Масштабная выставка работ ХХ века открылась в Музее западного и восточного искусства

17:40 / 18.07.2017

ОДЕССА, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Грандиозная выставка «ХХ век» открылась 17 июля в Музее Западного и Восточного искусства, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

17 июля в Музее Западного и Восточного искусства начала работу выставка «ХХ век». Впервые искусство прошлого века из фондов Музея Западного и Восточного искусства представлено настолько масштабно. Около 100 работ живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства знакомят зрителей с творчеством 50 мастеров из 20 стран. Особую ценность собранию, представленному в трёх залах, придают работы А. Эдефельта, Р. Кента, Пабло Пикассо (керамические тарелки), Виктора Вазарелли, Луиса Ортеги, Ци Байши и других легендарных живописцев.

В рамках выставочной концепции «Глобальное искусство» были подобраны такие произведения, которые возникли под влиянием двух или сразу нескольких культур.

«Мы соскучились за 20 веком. Открыв наши фонды, мы поняли, насколько хорош этот век контрастен и интересен. Мы ведь живём в то время, когда очень ценится индивидуальность», — поделилась искусствовед Ирина Тимохина.

По её словам, идея открыть такую выставку принадлежит всему коллективу, поскольку сотрудники музея сами «соскучились за этими картинами и впервые увидели их на экспозиции». А посетители выставки «ХХ век» смогут увидеть произведения искусства до 23 августа