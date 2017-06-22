Две выстаки киноплакатов прошли в музее Блещунова

16:58 / 18.07.2017

ОДЕССА, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках арт-программы Одесского международного кинофестиваля в музее им. А. В. Блещунова представлены две выставки киноплакатов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 18 июля в Одесском муниципальном музее личных коллекций им. А. В. Блещунова (галерейное пространство «Квартира №6», ул. Польская, 19) в рамках арт-программы Одесского международного кинофестиваля представили две выставки.

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