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Две выстаки киноплакатов прошли в музее Блещунова
16:58 / 18.07.2017

ОДЕССА, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках арт-программы Одесского международного кинофестиваля в музее им. А. В. Блещунова представлены две выставки киноплакатов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 18 июля в Одесском муниципальном музее личных коллекций им. А. В. Блещунова (галерейное пространство «Квартира №6», ул. Польская, 19) в рамках арт-программы Одесского международного кинофестиваля представили две выставки.

ЭЦСИ «Чайная фабрика» представила выставку польского киноплаката 60-70-х гг. из коллекции Б. Спектора разных лет и других авторов к известным и уже забытым сегодня фильмам. Представлены киноафиши к фильмам Кшиштофа Занусси, Андрея Кончаловского, Дино Ризи, Анджея Вайды и др.

Французский институт совместно с организаторами Cinema Poster Awards представит выставку киноплаката на тему фильмов-победителей за всю историю существования фестиваля в Каннах.

Cinema Poster Awards (СРА) — первый в Украине конкурс киноафиш для графических дизайнеров и иллюстраторов, созданный иллюстраторским агентством ILL&MATES.

Идея конкурса — привлечь внимание к культурной жизни, качественному кино и его атрибутам, а также открыть новые таланты в сфере графического дизайна и иллюстрации.

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