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VIII Одесский международный кинофестиваль начал свою работу
12:59 / 15.07.2017

ОДЕССА, 15 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – 14 июля открылся VIII Одесский международный кинофестиваль, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июля, в пресс-службе Одесского городского совета.

По информации пресс-службы, 14 июля в восьмой раз по красной дорожке прошли участники и гости Одесского международного кинофестиваля.

Торжественная церемония открытия традиционно состоялась в Одесском национальном театре оперы и балета. Гостей приветствовал мэр Одессы Геннадий Труханов. Городской голова поблагодарил организаторов фестиваля, отметив, что Одесский международный кинофестиваль – это знаковое событие в культурной жизни нашего города, которое за эти годы завоевало репутацию праздника интеллектуального кино.

В этом году на конкурсную программу фестиваля поданы 911 заявок из 81 страны, из которых отобраны 120 фильмов. В течение 9 дней жюри конкурса будет отбирать лучшие работы в различных номинациях, а гостей ждут эксклюзивные премьеры фильмов, мастер-классы от ведущих мировых кинодеятелей и уникальная фестивальная атмосфера.

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