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Юные одесситы стали победителями на фольклорном фестивале в Италии
10:45 / 15.07.2017
ОДЕССА, 15 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Воспитанники Одесского центра творчества «Моряна» заняли І места на Международном фестивале народного танца «MARE ADRIATICO» в Италии, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июля, в Департамента информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, воспитанники образцового хореографического коллектива «Карнавал» Центра детского и юношеского творчества «Моряна» стали победителями Международного фестиваля народного танца «MARE ADRIATICO». Фестиваль проходил в итальянском городе Лидо ди Езоло.
Участники «Карнавала» представили 4 народных хореографических номера в двух возрастных категориях. Ребята ярко продемонстрировали в танце традиции, культуру и колорит украинского народа.
По итогам Международного фестиваля народного танца «MARE ADRIATICO» юные одесситы заняли І места в средней и старшей возрастных группах.
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