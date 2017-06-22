Одесса > Новости > Культура Юные одесситы стали победителями на фольклорном фестивале в Италии 10:45 / 15.07.2017 ОДЕССА, 15 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Воспитанники Одесского центра творчества «Моряна» заняли І места на Международном фестивале народного танца «MARE ADRIATICO» в Италии, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июля, в Департамента информации Одесского городского совета. По сообщению департамента, воспитанники образцового хореографического коллектива «Карнавал» Центра детского и юношеского творчества «Моряна» стали победителями Международного фестиваля народного танца «MARE ADRIATICO». Фестиваль проходил в итальянском городе Лидо ди Езоло. Участники «Карнавала» представили 4 народных хореографических номера в двух возрастных категориях. Ребята ярко продемонстрировали в танце традиции, культуру и колорит украинского народа. По итогам Международного фестиваля народного танца «MARE ADRIATICO» юные одесситы заняли І места в средней и старшей возрастных группах. версия для печати