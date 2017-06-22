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Церемония награждения победителей премии Бабеля прошла в Литературном музее
12:05 / 14.07.2017
ОДЕССА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Литературном музее состоялась церемония награждения победителей первого сезона Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Церемония состоялась вчера, 13 июля, В Золотом зале Литературного музея.
13 июля в день рождения великого писателя были вручены награды трем лауреатам, выбранным жюри из Шорт-листа (Короткого списка) Премии.
Первую премию и сертификат на денежное вознаграждение в 60 тыс. грн. получила писатель из г. Черновцы Марианна Гончарова.
Предусмотрены были и специальные награды. Одну из них, первую в истории новой премии, посмертно получил писатель-сатирик Игорь Голубенко за книгу «Рыжий город». Награда была вручена вдове писателя.
Для участия в церемонии награждения победителей в Одессу прибыл М.М. Жванецкий.
В Золотом зале музея собрались литераторы, музыканты, художники, деятели театра, журналисты, бизнесмены, общественные деятели. Множество гостей прибыло из Киева, Львова, из-за рубежа.
Конкурс на лучший рассказ или новеллу на русском языке стартовал 15 января 2017 г. За это время свои произведения прислали 228 авторов из 16 стран мира. Возглавил жюри российский писатель Андрей Дмитриев.
СПРАВКА
Одесская международная литературная премия им. Исаака Бабеля является логическим продолжением уникального проекта по увековечению литературного наследия знаменитого писателя. Учредителем Международной литературной премии имени Исаака Бабеля является Всемирный клуб одесситов.
Соучредителями Премии выступают: Одесский Литературный музей, литературный журнал «Радуга» (Киев), Литературный альманах «Дерибасовская – Ришельевская» (Одесса), Одесская национальная научная библиотека, Лидия Исааковна Бабель (дочь писателя, США).
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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