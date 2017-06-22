Литературный праздник «Одесса читает. Одессу читают» состоялся в Одессе

11:33 / 13.07.2017

ОДЕССА, 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Литературный флешмоб, посвящённый дню рождения Исаака Бабеля, состоялся в Одессе, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

12 июля в Одессе состоялся литературный праздник-флешмоб Одесса читает. Одессу читают», в ходе которого сотни людей одновременно прочли отрывки из произведений своих любимых одесских писателей.

Люди, выстроившись в цепочку от Литературного музея до памятника Исааку Бабелю читали выбранные ими тексты на десятках разных языков.

«Одессу прочли» на украинском, русском, румынском, армянском, японском, английском, немецком, китайском, французском, грузинском, эстонском, латышском, литовском, греческом и других языках.

Организация была полностью в руках «литературных волонтёров»: литераторов, экскурсоводы, инженеры, преподаватели.

Главный редактор литературного альманаха «Дерибасовская-Ришельевская», журналист, публицист Феликс Кохрихт поделился: «Я решил здесь прочесть, как ни странно, Календарь одесских событий». В этом томике, мне кажется, сейчас гораздо больше об Одессе, чем в большом издании»

Ольга Новак, преподаватель ОНУ им. И.И. Мечникова отметила: «Со своими студентами читала Катаева, Ильфа и Петрова «Золотой телёнок», Оверченко.».

Майя Демерли, поэт сообщила: «Идея создать такой литературный праздник пришла писателю Меелису Кубитсу, он из Эстонии, но живёт в Одессе. Я решила прочесть Бабеля на японском языке.».

Анна Куприй, экскурсовод, журналист, общественный деятель добавила: Для прочтения на празднике, я взяла один из рассказов В. Катаева, который входит в сборник «Волшебный рог Оберона». Меня привлекла возможность вспомнить о том, что Одесса — это город хороших литераторов, качественной литературы, это город мультикультурный. Я считаю, что нам есть, чем гордиться и мы имеем прекрасную возможность это продемонстрировать всему миру».