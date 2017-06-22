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Литературный флешмоб состоится в Одессе сегодня
14:08 / 12.07.2017
ОДЕССА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Литературный флешмоб «Одесса читает. Одессу читают» состоится сегодня в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 12 июля, в ходе брифинга сообщил автор идеи флешмоба «Одесса читает. Одессу читают», общественный деятель Мелис Кубитс (Таллин , Эстония).
По словам М. Кубитса, желающие участвовать могут собираться между Литературным музеем или памятником Бабелю в !9:00 12 июля. Суть флешмоба заключается в том. Что в течение некоторого времени участники будут зачитывать друг другу их любимые отрывки из произведений одесских писателей на разных языках мира.
Координатор флешмоба Александр Бабич заявил, что организаторы планируют выставить в одну цепочку около 1300 человек. Они будут читать на более 20 языках мира: финском. эстонском, литовском, греческом. польском. испанском, китайском. фарси, французском, английском и других.
Среди гостей флешмоба буду: Борис Бурда, Олег Филимонов, консулы Румынии и Израиля, посол Эстонии и другие.
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