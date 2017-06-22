Открытие скульптуры «Дом солнца» состоялось на пляже Ланжерон

10:56 / 12.07.2017

ОДЕССА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 11 июля на пляже Ланжерон открыли скульптуру «Дверь в дом солнца», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента. 11 июля в Одессе, на бетонном пирсе пляжа «Ланжерон», открыли скульптуру «Дом солнца». В церемонии открытия приняли участие многочисленные одесситы и гости города.

Арт-объект установлен на набережной пляжа Ланжерон. Это бронзовая скульптура в виде старинной двери с надписью «Domus Solis», что означает «Дом Солнца», известного одесского скульптора, художника и архитектора Михаила Ревы.

Автор скульптуры отметил, что на изготовление бронзовой двери ушло 7 месяцев. У этой двери есть деревянный прототип — старая одесская дверь, которая прослужила 200 лет на ул. Ришельевской, 21. «Сегодня она обрела новую жизнь, но уже в облике некоего портала — парадного входа к морю и восходу солнца», — добавил М. Рева.

СПРАВКА:

Михаил Рева известный такими своими работами, как фонтан «Источник», посвященный 200-летию Одессы, скульптура «Ангел милосердия», установленная на здании детского реабилитационного центра, «двенадцатый стул» на Дерибасовской, скульптурная композиция «Дерево любви», композиция «морские цветы»в Аркадии, парковая скульптура« Одесское Время »и многие другие.