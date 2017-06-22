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Фестиваль «Золотые скрипки в Одессе» пройдёт в октябре
12:52 / 11.07.2017

ОДЕССА, 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В октябре состоится третий международный фестиваль «Золотые скрипки в Одессе», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 11 июля, в ходе пресс-конференции сообщила директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

По словам Т.Марковой фестиваль пройдёт со 2 по 7 октября. В ходе фестиваля запланировано много мероприятий по всему городу, в том числе мастер-классы.

Художественный руководитель Третьего международного фестиваля «Золотые скрипки в Одессе» Игорь Покровский сообщил, что открытие состоится 2 октября в Филармонии, а завершающий гала-концерт «Призрак скрипки в Опере» 7 октября в Одесском театре оперы и балета.

Участники фестиваля приедут из Австрии, Франции, Великобритании, США, Канады, России и Германии. Ожидаются гости из Израиля, Германии, Англии, Франции, Австрии и США.

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