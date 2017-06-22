«Фестивальный сезон в Одессе продлится до конца сентября», — Татьяна Маркова

11:55 / 06.07.2017

ОДЕССА, 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова заявила, что до конца сентября в Одессе состоится ещё много разнообразных фестивальных и других культурных и туристических мероприятий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор департамента заявила сегодня, 6 июля, в ходе пресс-конференции.

По словам Т. Марковой, «до конца сентября в Одессе состоится ещё много разнообразных мероприятий». В частности, она напомнила о предстоящем открытии Одесского кинофестиваля 14 июля и о проведении фестиваля фейерверков.

«28 июля на Морвокзале в течение часа лучшие организаторы фейерверков со всего мира будут демонстрировать своё мастерство одесситам и гостям города», — отметила Т. Маркова.

Кроме фестивалей, в Одессе состоятся и другие мероприятия: масштабная акция в парке Победы на выходных 8-9 июля и установка арт-объекта Михаила Ревы «Дом Солнца» на набережной Ланжерона. Инсталляция сделана из двери, которая прослужила 200 лет, была отреставрирована и после установки будет открываться точно на восток.

«Кроме этих проектов, одесситов ждёт много новых и ярких мероприятий, которые продлятся до конца сентября», — добавила чиновница.