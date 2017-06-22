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Фильмы-обладатели наград кинофестивалей в Каннах, Берлине и Венеции будут представлены на VIII ОМКФ
14:25 / 05.07.2017
ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По традиции на Одесском международном кинофестивале, который пройдёт с 14 по 22 июля, будет представлена череда мировых кинохитов — среди них обладатели наград кинофестивалей в Каннах, Берлине и Венеции, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе ОМКФ.
В частности, как отметили в пресс-службе, во внеконкурсную программу ОМКФ включен фильм польского режиссёра Агнешки Холланд «След зверя». На 67-м Берлинском кинофестивале жюри назвало эту ленту «фильмом, открывающим перспективы» и отметило премией имени Альфреда Буэра Серебряный Медведь, которая присуждается за открытие новых путей в киноискусстве и оригинальный взгляд на реальность.
Сама А. Холланд будет в числе почётных гостей ОМКФ,
Ещё одна звёздная лента «Тело и душа» режиссёра Ильдико Энъеди получила сразу 4 награды Берлинского кинофестиваля-2017: «Золотого Медведя», приз экуменического жюри, приз FIPRESCI, а также приз жюри газеты «Berliner Morgenpost».
В программе также заявлена картина режиссёра Софии Коппола «Роковое искушение» — римейк фильма 1972 года с Клинтом Иствудом. У Копполы главного героя сыграл Колин Фаррелл. Не менее именитый и женский ансамбль актрис (Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг). Сама С. Коппола получила за этот фильм награду Каннского кинофестиваля как лучший режиссер.
А фильмом с лучшей актёрской работой на Венецианском кинофестивале-2016 была названа кинолента «Почетный гражданин» режиссёров Гастона Дюпре и Мариано Кона, которая также вошла во внеконкурсную программу VIII ОМКФ.
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