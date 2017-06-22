Начался новый период раскопок в Аккерманской крепости

10:31 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В первых числах июля в Аккерманской крепости начался новый период раскопок, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в пресс-службе Одесского областного совета.

Как отметили в пресс-службе, в первых числах июля в Белгород-Днестровской средневековой крепости начался новый период раскопок. Представители Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского и Института археологии Украины начали изучение султанской мечети и христианского храма XV века.

В пресс-службе напомнили, что археологическая экспедиция на территории Аккерманской крепости создана решением директора Института археологии Национальной академии наук Украины Виктора Чаба, а возглавляет её кандидат исторических наук Ирина Тесленко.

Кандидатом исторических наук, заведующим кафедрой «История Украины» Южноукраинского национального педагогического университета Андреем Красножоном совместно с Ириной Тесленко была разработана концепция развития, археологических историко-архитектурных исследований, противоаварийных реставрационных работ Аккерманской крепости. Данная концепция позволит комплексно подойти к изучению памятника архитектуры, учитывая позиции Института археологии, КП «Фортеця» и областного совета.

Предполагатеся, что по итогам исследований в Аккерманской крепости будет создан новый экспозиционный проект.