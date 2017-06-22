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Литературный флешмоб «Одесса читает. Одессу читают» пройдёт 12 июля в центре Одессы
13:28 / 26.06.2017
ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 12 июля в центре Одессы пройдёт литературный флешмоб «Одесса читает. Одессу читают», в котором прозвучат отрывки классических и современных произведений одесских писателей на нескольких десятках языков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщила сегодня, 26 июня, медиакоординатор акции Юлия Сущенко.
Как сообщила координатор, «12 июля в 19:00 в Одессе состоится первый в мире литературный флешмоб, в ходе которого сотни, а то и тысячи людей одновременно прочтут отрывки из произведений одесских писателей. Люди, выстроившись в цепочку от Литературного музея (Ланжероновская, 2) до памятника Исааку Бабелю (Ришельевская, 17), будут читать выбранные ими тексты на десятках разных языков. То есть, каждый выберет подходящий ему отрывок и будет читать его в течение 15-20 минут на любом подходящем ему языке. Уже сейчас известно, что «Одессу будут читать» на украинском, русском, молдавском, армянском, английском, немецком, французском, грузинском, эстонском, испанском, литовском, греческом и других языках. Причем будут звучать отрывки из произведений не только авторов прошлого века, но и одесских писателей-современников.
Специально на акцию приедут известные одесситы, друзья города, журналисты из разных стран мира и одесские писатели, актеры, музыканты».
«Сам флешмоб будет отснят с земли и воздуха, чтобы ролик об акции разлетелся по всему миру, благодаря нашим соотечественникам из разных уголков планеты.
Вся акция является прекрасным «разогревом» к очередной годовщине со дня рождения Исаака Бабеля. В честь чего 13 июля в Золотом зале Одесского литературного музея будет проведена первая церемония вручения Одесской международной литературной премии им. Исаака Бабеля.
Авторы идеи и организаторы флешмоба — одесситы, любящие свой город. Акция проходит при поддержке мэрии Одессы, Всемирного клуба одесситов, Одесского литературного музея. Участие в акции строго добровольное, бесплатное и без регистрации. Также мы хотим поблагодарить одесские библиотеки, которые предоставят в этот вечер всем желающим книги одесских авторов», — добавила Ю. Сущенко.
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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