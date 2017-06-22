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Первый международный фестиваль ирландского танца стартует в Одессе 24 июня
16:56 / 23.06.2017

ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу, 24 июня, в Одессе стартует Первый международный фестиваль ирландского танца с участием украинских и белорусских коллективов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в пресс-службе Одесского национального университета им. И. И. Мечникова.

Как отметили в пресс-службе, Первый международный фестиваль ирландского танца посвящен 10-летнему юбилею ежегодного одесского открытого чемпионата по ирландским танцам «Odessa Open Feis 2017».

Организаторами фестиваля выступили: Центр культуры ОНУ им. Мечникова, Одесская школа ирландского танца «Iridance», Всемирная ассоциация ирландского танца W.I.D.A.

В программе фестиваля: показательные выступления школ ирландского танца и гостей фестиваля; соревнование по «Treble Reel» на тему «Одесские персонажи» в сопровождении фолк-бэнда «Oh, My Guts!»; соревнование в категории «Шоу».

Участниками фестиваля станут лучшие школы ирландского танца Украины и Белоруссии: Bassdance (Минск), Phoenix (Минск), Narnia (Киев), Nightingale (Киев), Unicorn (Харьков), Firefly (Днепропетровск), Shamrock (Одесса), Iridance (Одесса), а также фолк-бэнд «Oh, My Guts!» (Одесса) и одесский клезмер-бэнд «SHO».

Гости фестиваля: выпускники ОНУ им. Мечникова, пятикратные чемпионы мира по американскому степу, победители телешоу «Україна має таланти» и «Танцуют все» — Александр Останин (основатель танцевальной школы «Останин-Денс») и Сергей Остапенко (Nikomo Tap Studio).

Фестиваль стартует 24 июня в 19:00 по адресу: Фонтанская дорога, 24—25 (спортивная площадка Юракадемии).

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