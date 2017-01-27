Фестиваль «Хочу в Одессу» пройдёт с 24 по 28 июня

17:48 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Мероприятия Фестиваля фестивалей «Хочу в Одессу» пройдут на разных площадках города с 24 по 28 июня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по информации департамента, с 24-28 июня на площади возле памятника Дюку де Ришелье пройдёт Международный конкурс «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea».

24 июня с 07:00 до 15:30 на пляже «Ланжерон» состоятся международные соревнования по плаванию «Черноморская жемчужина».

Одесский морской фестиваль пройдёт 24-25 июня в дендропарке Победы.

В эти же два дня в Горсаду выступят участники Всеукраинского фестиваля «Зримая песня Украины», а на «Ланжероне» — конкурсанты Международного танцевального фестиваля Ucrânia Dança Kizomba Festival-2017.

Также 24-25 июня на площадке «Ракушка» в ЦПКиО им. Т. Шевченко пройдёт Фестиваль украинской этнической культуры, народного творчества и прикладного искусства «Лавка мастеров», а вечером в «Аркадии» — Фестиваль фонтанов.

В «Зелёном театре» 24 июня с 10:00 до 13:00 пройдёт Фестиваль близнецов, а в зоопарке с 11:00 до 13:00 — Экологический праздник «Хочу в зоопарк».

В тот же день вечером, с 20 до 22 часов, площадь возле памятника Дюку де Ришелье станет местом проведения Tribal BURN festival 2017.

Участники Международного легкоатлетического мероприятия «Одесский полумарафон-2017» пробегут по Центральным улицам города 25 июня с 07:00 до 14:00.

В тот же день с 11 до 22 на Дерибасовской будет проходить Фестиваль молодежи.

Международный фестиваль уличной культуры «Rising Stars» (Международный фестиваль капоэйры «A Mare Ta Cheia», Международный чемпионат по брейкинг и стрит джем уличных танцев) пройдёт 25 июня с 15 до 22 часов на площадке «Ракушка» в парке Шевченко.

Утром и вечером 25 июня на площади у памятника Дюку выступят участники Фестиваля одесской музыки.

Вечером 27 и 28 июня в Золотом зале Литмузея и 28 июня в Горсаду пройдёт Одесский фестиваль хоровой музыки «Радость».

Участники Международного фестиваля творческих хореографических коллективов «Жемчужина Черноморья» будут выступать все эти дни на разных площадках — Думской площади, возле памятника Дюку де Ришелье, в «Аркадии» и Русском театре.

IV Международный музыкальный фестиваль «Black Sea Music» будет представлен в Одесском национальном академическом театре оперы и балета 26 июня в 19:00 и зале Одесской областной филармонии 28 июня также в 19 часов.

Военно-спортивные игры пройдут у Карантинной аркады в парке им. Т. Шевченко 28 июня с 11 часов, а с 16:30 в тот же день в Горсаду с концертом ко Дню Конституции Украины выступит оркестр Одесского муниципального театра духовой музыки имени А. Салика.