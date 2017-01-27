Фестиваль патриотической песни пройдет в Одессе 17 июня

14:06 / 15.06.2017

ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фестиваль патриотической песни «Любим Украину» пройдет в Одессе 17 июня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 17 июня в Центральном городском парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко на эстрадной площадке «Ракушка» состоится областной молодежный фестиваль патриотической песни, прозы и поэзии «Любим Украину», посвященный 21-й годовщине Конституции Украины.

Свое творчество на фестивале представят художественные коллективы, ансамбли, авторы прозы и поэтических произведений.

Праздник организован Областным центром украинской культуры совместно с КП «Парки Одессы» при поддержке Департамента культуры и туризма Одесского городского совета, и будет проходить с 10:00 до 15:00.