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Фестиваль патриотической песни пройдет в Одессе 17 июня
14:06 / 15.06.2017
ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фестиваль патриотической песни «Любим Украину» пройдет в Одессе 17 июня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 17 июня в Центральном городском парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко на эстрадной площадке «Ракушка» состоится областной молодежный фестиваль патриотической песни, прозы и поэзии «Любим Украину», посвященный 21-й годовщине Конституции Украины.
Свое творчество на фестивале представят художественные коллективы, ансамбли, авторы прозы и поэтических произведений.
Праздник организован Областным центром украинской культуры совместно с КП «Парки Одессы» при поддержке Департамента культуры и туризма Одесского городского совета, и будет проходить с 10:00 до 15:00.
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