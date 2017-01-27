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Хоровой фестиваль духовной музыки пройдёт в Одессе в конце июня
13:14 / 14.06.2017

ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 27-30 июня в Одессе состоится ІІІ городской хоровой фестиваль «Радость», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, 27-30 июня состоится ІІІ Одесский хоровой фестиваль «Радость», который ежегодно проводится Свято-Иверским монастырем по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. В этом году фестиваль пройдет на более масштабном уровне — при участии как местных хоровых коллективов, так и гостей из других городов Украины.

27 июня состоится торжественное открытие фестиваля в Золотом зале Одесского литературного музея. Здесь пройдёт концерт хора Днепропетровского Тихвинского монастыря и хора студентов ОНАПТ «Novellus».

28 июня в Золотом зале литмузея выступит лауреат всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей — Камерный хор Киевского института музыки им. Р. М. Глиера. Будет исполнен Реквием французского композитора XIX-XX вв. Альфреда Брюно.

29 июня пройдёт концерт в Большом зале Всеукраинского центра болгарской культуры с участием Народной академической хоровой капеллы киевского Дома ученых НАН Украины «Золотые ворота». Прозвучат духовные и светские произведения. Во втором отделении концерта Киевский камерный оркестр «Blago-Orchestra» и сводный женский хор и мужской хор Иверского монастыря исполнят двенадцатичастную кантату «Gloria» итальянского композитора Антонио Вивальди.

30 июня в Большом зале Одесской филармонии состоится торжественный гала-концерт, в котором примут участие все коллективы, а также Хоровая капелла им. П. Чубинского (Киевская обл.) и хор заочного отделения ЮНПУ им. К.Д. Ушинского.

В заключение гала-концерта все коллективы в сводном составе исполнят мировую премьеру — оркестрованный духовный гимн нашей страны «Молитва за Україну» Н. В. Лысенко (оркестровка Юлианны Хоменко).

Начало всех концертов — в 18:00. Вход свободный.

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Артём Филипенко
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