XVIII выставка-форум «Украинская книга на Одесчине» открылась в Одесской научной библиотеке

16:09 / 09.06.2017

ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 9 по 11 июня в Одесской национальной научной библиотеке проходит XVIІI Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесчине», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщила сегодня, 9 июня, ведущий библиотекарь Татьяна Аверьянова.

Открытие выставки, в которой принимает участие около 70 издательств, состоялось сегодня в Одесской научной библиотеке. Программой выставки-форума предусмотрено проведение широкого спектра мероприятий: круглый стол по актуальным вопросам популяризации книги и чтения, промоакции, презентации издательских проектов, художественная ярмарка, встречи с издателями, поэтами и писателями, автограф-сессии, мастер-классы с участием мастеров народного творчества, «дискуссионная студия» и др.

«Только презентаций — как издательств, так и произведений авторов — ежедневно проводится более сорока. Кроме того, все городские библиотеки предоставили свои площадки для творческих встреч с писателями и поэтами. А ещё нынешний форум запомнится обязательно изобилием выездных презентаций, которые запланированы, в том числе и в районах области», — отметила Т. Аверьянова.

Так уже завтра, 10 июня, большая делегация участников Выставки отправится в Березовский район, чтобы встретиться с его жителями и передать книги в дар детям льготного контингента и воинам-участникам АТО.

На открытии побывал и замминистра культуры Украины Юрий Рыбальчук, который оценил высокий уровень организации форума и заявил, что «библиотечное дело должно жить».