11 июня на представлении «Тоски» за дирижёрским пультом одесского Оперного будет польский музыкант Андрей Юркевич

13:05 / 09.06.2017

ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 11 июня на сцене представлением оперы «Флория Тоска» Дж. Пуччини на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета будет дирижировать польский музыкант Андрей Юркевич, специально приглашённый на этот вечер, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом главный дирижёр Польской Национальной Оперы Андрей Юркевич рассказал сегодня, 9 июня, на брифинге в одесском Оперном театре.

11 июня на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета состоится показ оперы Дж. Пуччини «Флория Тоска» под управлением главного дирижера Польской Национальной Оперы А. Юркевича. Маэстро был специально приглашен для управления оркестром в этом спектакле.

Как отметил А. Юркевич, это не премьера классической оперы, но каждый дирижер всегда привносит в управление оркестром что-то свое, что делает спектакль новым.

«Мне очень приятно снова вернуться в Одессу, в этот прекрасный театр. Я очень люблю музыку Пуччини. А опера «Флория Тоска» — такой сгусток эмоций, накал страстей. Это та музыка, которая передает и мое состояние каждый раз, когда я возвращаюсь в Одессу, в этот театр, где я работал главным дирижером восемь лет тому назад и который считаю родным. Здесь работают прекрасные мастера. Я очень рад, что 11 июня снова встану за дирижерский пульт на показе «Флории Тоски»», — заявил дирижёр.

Маэстро также добавил, что считает Одесский оперный театр своим родным по многим причинам, — «дух города чрезвычайно близок, а стены этой архитектурной жемчужины настраивают на полную творческую отдачу».

СПРАВКА: Андрей Юркевич родился в Украине в городе Зборове. В 1996 году окончил Высший государственный музыкальный институт им. Н. Лысенко (ныне — Львовская национальная музыкальная академия) по специальности «оперно-симфоническое дирижирование».

Дирижерское исполнительское мастерство совершенствовал в Польской Национальной Опере в Варшаве под руководством Яцека Каспшика; в Музыкальной академии Киджана (Сиена, Италия) под руководством Джанлуиджи Гельметти; а также в «Академии Россиниана» для молодых музыкантов в Пезаро под руководством Альберто Дзедды.

С 1996 года работал дирижером в Национальном театре оперы и балета им. С.Крушельницкой во Львове. Дебютировал в постановках опер Дж.Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, а также русских и украинских композиторов; оперетт И. Штрауса (сына), Ф. Легара; балетов П. Чайковского, Л. Минкуса и Л. Делиба. В 2005 году в Италии на Festival della Valle d’Itria руководил постановкой оперы Ф. Маркетти «Ромео и Джульетта». Сотрудничает с Римским оперным театром; Оперным театром Монте-Карло; Королевским оперным театром «Ла Моннэ» в Брюсселе; театром «Массимо» в Палермо; Муниципальным театром в Сантьяго-де-Чили.

В качестве главного дирижера был приглашен в Национальный театр оперы и балета Республики Молдова в Кишиневе, а также в Одесский национальный академический театр оперы и балета.

Начиная с сезона 2014 года, работает главным дирижером Польской Национальной Оперы. Является первым украинским дирижером, который встал за пульт в Венской государственной опере.

Ведет активную концертную деятельность, обладает широким симфоническим репертуаром. Сотрудничает со многими оперными театрами, оркестрами, а также всемирно известными солистами.

В последнее время под его руководством было проведено множество спектаклей и концертов во Франции, Австрии, Италии, Германии, Испании, Польше, Латвии, Словакии, Молдове; также планируются новые постановки и концертные выступления в Мюнхене, Вене, Будапеште, Варшаве, Сантьяго-де-Чили, Токио.