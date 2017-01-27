Модернизацию светомузыки фонтана на Театральной площади планируют завершить 11 июня

16:10 / 08.06.2017

ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе начались работы по модернизации фонтана, расположенного на Театральной площади возле Оперного театра, в результате которых появятся новые возможности подсветки в тёмное время суток, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в рамках модернизации фонтана специалисты коммунального предприятия «Сервисный центр» планируют выполнить ряд электромонтажных работ, в частности, установить цветодинамическую подсветку форсунок, имеющую 65 тысяч цветовых оттенков и 16 сценариев смены оттенков, объединенных в три группы.

Срок службы данной подсветки — 50 тысяч часов или 5 лет. Эта система имеет встроенную термозащиту.

Для осуществления выполняемых работ были закуплены 37 светодиодных светильников и сопутствующее оборудование.

Все работы планируется завершить до 11 июня.