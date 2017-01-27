III Международный музыкальный фестиваль Odessa Classics 2017 стартовал в Одесской филармонии

12:31 / 08.06.2017

ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Церемония открытия III музыкального фестиваля Odessa Classics 2017 состоялась вчера, 7 июня, в Одесской филармонии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, Международный музыкальный фестиваль Odessa Classics, в котором принимают участие знаменитые отечественные и зарубежные исполнители классической музыки, проходит в Одессе третий год подряд. Церемония открытия III музыкального фестиваля состоялась 7 июня в Одесской филармонии.

Гостей и участников события приветствовали председатель ОГА Максим Степанов и мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Одесса — культурная столица Украины. Мы подтверждаем это ежегодно сотнями фестивалей, многие из которых, в частности Международный музыкальный фестиваль Odessa Classics, уже стали визитными карточками нашего города», — обратился к зрителям Г. Труханов. Он также поблагодарил известного пианиста Алексея Ботвинова — идейного вдохновителя и организатора фестиваля — за продолжение традиций музыкального искусства в Одессе и заверил, что мэрия и дальше будет оказывать всяческое содействие подобным проектам. В рамках фестиваля, в частности, пройдут: 8 июня — гала-концерт «Звезды украинского бельканто», участниками которого станут певцы, находящиеся в расцвете своей международной карьеры, постоянно выступающие на лучших оперных сценах мира: Ольга Микитенко, Лена Белкина, Виталий Билый и молодой одесский тенор Павел Смирнов в сопровождении Камерного оркестра Одесской филармонии под управлением Игоря Шаврука.

9 июня — концерт классической музыки с видеоинсталляциями под открытым небом (open-air) на ул. Ланжероновской.

10 июня впервые перед украинским зрителем выступит самый яркий немецкий пианист наших дней Себастиан Кнауэр, который представит в Одесской филармонии программу от шедевров немецкой классики Бетховена и Шуберта до фортепианного джаза Джоплина и Гершвина.

11 июня на сцене филармонии пройдёт выступление «Давид Орловски Трио» (Германия) — ведущего ансамбля клезмер-джаз музыки в Европе.

Ежедневно в 21:30 в рамках III фестиваля Odessa Classics в Одесском литературном музее будет представлен новый культурный проект «New Ukrainian Soundscapes», знакомящий аудиторию с молодыми украинскими композиторами, исполнителями, музыкантами.

Концерты с элементами театрального действа и хепенинга пройдут с участием: Collegium Musicum – 8 июня; Мирославы Которович (скрипка), Игоря Саенко (баян), Станислава Мензульского (электроника) и ансамбля АртеХатта – 10 июня; Трио — Олега Шпудейко (электроника), Максима Коломийца (объекты) и Алексея Шмурака (объекты) –11 июня; Золтана Алмаши (виолончель), Андрея Павлова (скрипка) – 12 июня.

12 июня в Одесской филармонии состоится литературный вечер культового писателя Виктора Ерофеева.

13 июня пройдёт концерт-закрытие фестиваля Odessa Classics 2017 с участием Бельгийского камерного оркестра и скрипача Вадима Репина.