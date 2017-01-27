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Подведены итоги ХVIII муниципального литературного конкурса имени Константина Паустовского
16:19 / 01.06.2017

ОДЕССА, 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе подвели итоги и наградили лауреатов и дипломантов ХVIII муниципального литературного конкурса имени Паустовского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 31 мая, в день рождения Константина Паустовского, в Одесской библиотеке-филиале № 2 им. К. Паустовского подвели итоги муниципального литературного конкурса имени писателя и вручили награды лауреатам и дипломантам. В нынешнем году на конкурс были представлены работы 24 авторов.

Лауреатами премии имени К. Г. Паустовского в 2017 году стали: в номинации «Проза» — Михаил Гаузнер за книгу «Беседы о поэтах и их стихах»; в номинации «Поэзия» — молодой одесский поэт Владимир Назарук за поэтический сборник «Людина із моря»; в номинации «Краеведение» — искусствовед, журналист, художник Владимир Кудлач за книгу «Головков Герасим Семенович 1863-1909. Життєпис. Репродукції творів. Каталог. Періодика. Бібліографія»; в номинации «Популяризация творчества Константина Паустовского» лауреатом стала заведующая библиотекой-филиалом № 2 им. К. Паустовского Централизованной библиотечной системы для взрослых, многолетний активный член литературного товарищества «Мир Паустовского» Карина Апаринова.

Дипломантами конкурса в 2017 году стали: руководитель общественной организации «Интеллектуальный форум» Лариса Козловская, одесские писатели Роман Кракалия, Светлана Полинина, Анжела Бантовская, Инна Ищук.

Также дипломы конкурса присуждены сборнику «Молнией — между Богом и бытом» (памяти Игоря Павлова) и Государственной специализированной школе №135 г. Киева за активную творческую работу, направленную на популяризацию творческого наследия писателя.

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