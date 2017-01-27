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Выставка-форум «Украинская книга на Одесчине» пройдёт 9-11 июня в Одесской научной библиотеке
10:03 / 01.06.2017
ОДЕССА, 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 9-11 июня в Одесской национальной научной библиотеке пройдет XVIІI Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесчине», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 9-11 июня в Одесской национальной научной библиотеке (ул. Пастера, 13) пройдёт выставка-форум «Украинская книга на Одесчине». Мероприятие проводится при поддержке Одесского городского совета.
«Основная цель выставки-форума — сохранение и приумножение духовного и культурного достояния украинского народа, создание благоприятных условий для издания и популяризации украинской книги, пополнение библиотек Южного региона новыми изданиями, распространение книг среди читателей, воспитание культуры чтения и любви к украинскому языку на лучших образцах отечественной литературы, поддержка молодых писателей и поэтов», — сообщили в департаменте.
Программой выставки-форума предусмотрено проведение широкого спектра мероприятий: круглый стол по актуальным вопросам популяризации книги и чтения, промоакции, презентации издательских проектов, художественная ярмарка, встречи с издателями, поэтами и писателями, автограф-сессии, мастер-классы с участием мастеров народного творчества, «дискуссионная студия» и др.
Планируется проведение праздника детской книги «Книжная феерия для новых поколений», Всеукраинского молодежного библиокаравана «Читай, юность!», конкурса изданных в Украине книг «Лучшая книга выставки-форума 2017 года». Также будут подведены итоги конкурса читательских отзывов «О книге замолвите слово».
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