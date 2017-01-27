Дирижировать оркестром одесского Оперного на спектакле «Травиата» 2 июня будет молодой австралиец-уроженец Одессы

14:35 / 30.05.2017

ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бывший одессит Владимир Фаншиль приглашён в качестве дирижёра на один вечер в Одесский национальный академический театр оперы и балета — 2 июня он будет за пультом во время представления «Травиаты», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом В. Фаншиль рассказал сегодня, 30 мая, на пресс-конференции в Оперном театре.

В рамках новых проектов Одесского театра оперы и балета ценителей классической музыки 2 июня ожидает встреча с классической «Травиатой» Джузеппе Верди, причём за дирижёрским пультом будет находиться молодой австралийский музыкант — уроженец Одессы Владимир Фаншиль.

В качестве исполнителя он уже себя зарекомендовал с такими оркестрами, как Берлинский «Konzerthaus», с оркестрами Вроцлавской и Одесской филармоний. Музыкант принимал участие, также в постановках Гамбургской государственной оперы и Сиднейского оперного театра.

В. Фаншиль родился в Одессе. Его родители эмигрировали в Австралию, когда ему было 5 лет. По его словам, в Сиднее его воспитывали люди из «маленькой Одессы». Так, поэзии он учился у Юрия Михайлика, а математике — у Олега Рядченко. Детские воспоминания о родном городе у артиста несколько смутные, поэтому он оказался «поражён» Оперным театром.

«Я видел много оперных театров по всему миру, но таких, как Одесский — не более 5. Он весь сияет золотом. Он величественный. В нём ничего лишнего: он не слишком большой и не слишком маленький», — поделился впечатлениями В. Фаншиль.

Дирижёр также восхитился оркестром театра, который «необыкновенно сыгран и не требует большого количества репетиций».

Говоря о своей работе над «Травиатой», музыкант отметил, что «Исполняя классику, необязательно вносить что-то новое. Важно донести тот подлинный смысл, который закладывает в произведение автор. Нужно очень внимательно донести суть. Но со своими чувствами».

Именно с таким посылом В. Фаншиль, по его словам, работал над операми «Евгений Онегин» П.Чайковского, «Русалка» А. Даргомыжского, «Князь Игорь» А. Бородина, «Лоэнгрин» Р. Вагнера, «Богема» Дж. Пуччини и другими в разных театрах мира.