Конкурс хореографического искусства «Балетные сезоны в Одессе» пройдёт 29-31 мая

11:50 / 26.05.2017

ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Лучшие танцоры разных стран 29-31 мая примут участие в I международном конкурсе хореографического искусства «Балетные сезоны в Одессе», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 29-31 мая в Одессе пройдет I международный конкурс хореографического искусства памяти Заслуженной артистки Украины Е. Караваевой «Балетные сезоны в Одессе».

Конкурс проводится по инициативе Детской хореографической школы г. Одессы при поддержке департамента культуры и туризма Одесского городского совета.

В международном конкурсе «Балетные сезоны в Одессе» примут участие более 75 конкурсантов, среди которых представители ведущих школ Украины, Молдовы, Китая и других стран.

Конкурсные выступления пройдут на сцене Одесской областной филармонии 29 мая с 17:00 до 20:00 и 30 мая с 14:30 до 21:00.

Закрытие конкурса и гала-концерт пройдут на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета 31 мая в 12:00.