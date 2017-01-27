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Конкурс хореографического искусства «Балетные сезоны в Одессе» пройдёт 29-31 мая
11:50 / 26.05.2017
ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Лучшие танцоры разных стран 29-31 мая примут участие в I международном конкурсе хореографического искусства «Балетные сезоны в Одессе», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 29-31 мая в Одессе пройдет I международный конкурс хореографического искусства памяти Заслуженной артистки Украины Е. Караваевой «Балетные сезоны в Одессе».
Конкурс проводится по инициативе Детской хореографической школы г. Одессы при поддержке департамента культуры и туризма Одесского городского совета.
В международном конкурсе «Балетные сезоны в Одессе» примут участие более 75 конкурсантов, среди которых представители ведущих школ Украины, Молдовы, Китая и других стран.
Конкурсные выступления пройдут на сцене Одесской областной филармонии 29 мая с 17:00 до 20:00 и 30 мая с 14:30 до 21:00.
Закрытие конкурса и гала-концерт пройдут на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета 31 мая в 12:00.
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