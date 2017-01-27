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III Международный музыкальный фестиваль Odessa Classics пройдёт в Одессе с 7 по 13 июня
11:19 / 25.05.2017
ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 7 по 13 июня в Одессе пройдёт III Международный музыкальный фестиваль Odessa Classics, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в оргкомитете фестиваля.
Как отметили в оргкомитете, лейтмотивом основной программы III фестиваля Odessa Classics станут выступления мастеров скрипичной музыки, как Вадим Репин и Даниэль Хоуп, входящих в список топ-10 лучших скрипачей ХХI столетия. По приглашению Президента фестиваля, Народного артиста Украины Алексея Ботвинова, Д. Хоуп впервые посетит Украину с концертом в государственной филармонии 7 июня.
8 июня на сцене Одесской оперы пройдёт Гала-концерт «Звезды украинского бельканто», участниками которого станут певцы, находящиеся в расцвете своей международной карьеры, постоянно выступающие на лучших оперных сценах мира — Ольга Микитенко, Лена Белкина, Виталий Билый и молодой одесский тенор Павел Смирнов, в сопровождении Камерного Оркестра Одесской филармонии под управлением Игоря Шаврука.
Open-Air у Колоннады Воронцовского Дворца состоится 9 июня — концерт классической музыки с видеоинсталляциями под открытым небом, на котором выступят пианист Алексей Ботвинов, Ансамбль «АртеХатта» под руководством Мирославы Которович и Камерный оркестр Одесской филармонии (дирижер Игорь Шаврук).
«Успех прошлогоднего концерта вдохновил организаторов фестиваля на традиционное проведение подобного события со свободным входом на 2350 мест в подарок всем любителям классики», — отметили в оргкомитете.
10 июня в рамках фестиваля впервые перед украинским зрителем выступит самый яркий немецкий пианист наших дней Себастиан Кнауэр. Артист представит в Одесской филармонии программу из совершенно разных музыкальных миров — от немецкой классики Бетховена и Шуберта до фортепианного джаза Джоплина и Гершвина.
11 июня запланировано выступление на сцене филармонии «Давид Орловски Трио» (Германия) — ведущего ансамбля клезмер-джаз музыки в Европе. Их музыкальный проект «Париж — Одесса» представлен в рамках мирового промо-тура нового диска Sony Classical, вышедшего в свет 10 марта этого года.
12 июня в Одесской филармонии состоится литературный вечер культового писателя Виктора Ерофеева.
13 июня в Оперном театре пройдёт концерт закрытия фестиваля Odessa Classics-2017, где в сопровождении Бельгийского Камерного оркестра под руководством Майкла Гуттмана выступит легендарный Вадим Репин. Зрителям будет представлена музыкальная программа из произведений Чайковского, Моцарта, Равеля и Пьяццоллы.
Также на III фестивале Odessa Classics будет представлен новый культурный проект — «New Ukrainian Soundscapes», который знакомит аудиторию с молодыми украинскими композиторами, исполнителями, музыкантами, дает им полную свободу творчества и предоставляет для выступлений прекрасную площадку в одесском Литературном музее. Концерты с элементами театрального действа и хепенинга пройдут с участием Collegium Musicum – 8 июня; Мирослава Которович (скрипка), Игорь Саенко (баян), Станислав Мензульский (электроника) и ансамбль АртеХатта – 10 июня; Трио — Олег Шпудейко (электроника), Максим Коломиец (объекты) и Алексей Шмурак (объекты) – 11 июня; Золтан Алмаши (виолончель), Андрей Павлов (скрипка) – 12 июня. Начало концертов в 21:30, куратором данного проекта выступила известный киевский музыкальный критик, музыковед Любовь Морозова.
По сложившейся традиции, фестиваль Odessa Classics в этом году снова откроется художественной выставкой в Музее Западного и Восточного искусства — с 5 по 19 июня здесь пройдет выставка молодого, но уже хорошо известного в Европе одесского художника Степана Рябченко.
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