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Работы по реставрации Воронцовского дворца и колоннады на Приморском бульваре начнутся 22 мая
12:50 / 17.05.2017
ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 22 мая в Одессе начнутся работы по реставрации Воронцовского дворца и бельведер-колоннады на Приморском бульваре, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, с 22 мая начнутся работы по ограждению колоннады и Воронцовского дворца, монтаж строительных лесов и другие подготовительные работы. В первую очередь будет выполнен демонтаж перекрытия Воронцовской колоннады и элементов, пришедших в негодность. Затем начнут восстановление несущих конструкций, а после — восстановление внешнего аутентичного вида Воронцовской колоннады.
Параллельно будут вестись реставрационные работы и в Воронцовском дворце. В этом году планируется выполнить работы, целью которых является сохранение здания Воронцовского дворца: ремонт крыши и фасада, восстановление естественной вентиляции здания, замена остекления, гидроизоляция фундамента, благоустройство территории с мощением дорожек, освещением и озеленением.
Научное сопровождение реставрационных работ на ансамбле Воронцовского дворца выполняют представители Международного центра культурного наследия и культурных ценностей, которые провели предварительное исследование состояния объектов ансамбля Воронцовского дворца и выдали свои рекомендации для профессионального проведения ремонтно-реставрационных работ.
Завершение работ по реставрации Воронцовской колоннады планируется на конец лета 2017 года, Воронцовского дворца — на 2018 год.
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