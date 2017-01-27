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III фестиваль средневековой культуры «Пороховая башня» пройдет в Одессе 26-28 мая
09:51 / 17.05.2017
ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 26-28 мая в парке им. Т. Г. Шевченко состоится III Одесский фестиваль средневековой культуры «Пороховая башня», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 26-28 мая на Суворовской аллее парка им. Т. Г. Шевченко, возле Карантинной аркады, состоится III Одесский фестиваль средневековой культуры «Пороховая башня».
В рамках дневной программы фестиваля пройдут состязания по средневековому бою между представителями «рыцарских дворов» из разных городов Украины и зарубежья, ремесленные ярмарки, мастер-классы мастеров народного промысла, конкурсные программы, антуражные фотосессии, фотосушка и многое другое.
Вечером посетителей ожидают театрализованные представления, мелодии в исполнении известных фольклорных коллективов, колоритные средневековые танцы и завораживающее фаер-шоу.
На территории фестиваля будет работать лучной тир, а также сеть таверн с разнообразной едой и напитками, приготовленными по старинным технологиям на открытом огне.
В четверг, 25 мая, с 12:00 до 14:00 по центральной части города — от ул. Дерибасовская до Суворовской аллеи парка Шевченко пройдёт праздничное рыцарское шествие.
Фестивальные мероприятия будут проводиться с пятницы по воскресенье с 11:00.
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