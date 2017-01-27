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Новый экспозиционный проект появится в Аккерманской крепости
09:59 / 16.05.2017

ОДЕССА, 16 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На территории Аккерманской крепости планируется создать новый экспозиционный проект, включающий султанскую мечеть и христианский храм XV века, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, председатель областного совета Анатолий Урбанский провел встречу с кандидатом исторических наук, заведующим кафедрой Истории Украины Южноукраинского национального педагогического университета Андреем Красножоном. Во время встречи речь шла об археологической экспедиции на территории Аккерманской крепости во главе с кандидатом исторических наук Ириной Тесленко. Экспедиция организована по решению директора Института археологии Национальной академии наук Украины Виктором Чабая.

«Совместно с Ириной Тесленко была разработана концепция развития, археологических историко-архитектурных исследований, противоаварийных реставрационных работ Аккерманской крепости. Данная концепция позволит комплексно подойти к изучению памятника архитектуры, учитывая позиции Института археологии, КП «Фортеця» и областного совета. Так, с 1 июля начинается исследования объектов на территории крепости — султанской мечети и христианского храма XV века. Таким образом, в Аккерманской крепости будет создан новый экспозиционный проект», — рассказал историк.

По результатам обсуждения А. Урбанский отметил, что областной совет будет всячески способствовать археологическим исследованиям, а экспедиция будет проводиться за счет средств областного бюджета и коммунального предприятия «Фортеця».

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Артём Филипенко
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