Тендер на реставрацию фасада здания Украинского театра будет объявлен через систему «ProZorro»

17:05 / 15.05.2017

ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Подготовлена проектная документация на реставрацию фасада здания Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько, которую планируется провести в течение этого года, — следующим шагом будет объявление тендера через систему публичных закупок «ProZorro», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, в Украинском театре уже завершен ряд ремонтных работ. Так, была заменена теплотрасса, частично отремонтирован канализационный трубопровод, установлены дополнительные баки для холодной воды, частично заменены водопровод и крыша над складом декораций, утеплен купол, расположенный над сценой.

В текущем году запланирована реставрация фасадов здания. Сейчас уже изготовлена научно-проектная документация, следующим шагом будет объявление тендера через систему публичных закупок «ProZorro».

«Создание условий для развития культурного пространства и организации досуга жителей области, туристов и экскурсантов, посещающих Одесскую область, соответствует приоритетам успешного региона. Мы должны сохранить наше культурное наследие, ведь это символ не только прошлого, но и настоящего», — отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

СПРАВКА: Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. Василия Василько — один из ведущих театров страны. Здание театра было построено в 1903 году, представляет собой значительную историческую и архитектурную ценность для города. За девять десятилетий на сцене театра было поставлено более 600 спектаклей, над которыми работали выдающиеся режиссеры, актеры, художники, музыканты.