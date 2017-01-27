Выставка работ с конкурса иллюстраций к произведениям Жванецкого прошла в немецком Дортмунде

14:29 / 15.05.2017

ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Выставка работ, присланных на Первый международный конкурс по произведениям Михаила Жванецкого, открылась 4 мая в городе Дортмунд (Германия), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщил сегодня, 15 мая, один из основателей конкурса — президент Ротари клуба «Одесса-Ришелье» Вячеслав Воронков.

Как отметил В. Воронков, «открытию выставки в Германии предшествовала активная рекламная кампания, за что большое спасибо главному редактору русскоязычного журнала «Партнер» Михаилу Вайсбанду. Тираж журнала 17 тысяч экземпляров, распространяется он по всей Германии.

На открытии выставки в Еврейском культурном центре присутствовало более 150 человек. Посетители выставки, среди которых было немало бывших граждан Украины, России, Казахстана и Одессы с восторгом осмотрели экспозицию работ участников выставки. Слышался смех, люди улыбались и подходили к делегации Ротари клуба «Одесса-Ришелье» президенту клуба Вячеславу Воронкову и Виктору Зонису со словами благодарности за возможность окунуться в юмор Михаила Жванецкого, вспомнить юность и родные места».

Директор культурного центра — бывший львовянин Леонид Шрага сказал, что подобные выставки объединяют народы и страны, потому что юмор и карикатуры понятны без слов и в переводе не нуждаются.

Также перед посетителями выступила известная певица Киры Кафт, исполнившая одесские песни.

Делегация Ротари клуба «Одесса-Ришелье» передала в библиотеку культурного центра книги Михаила Жванецкого и сувениры.