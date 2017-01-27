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Пушку на Думской площади отремонтируют к 23 мая
14:35 / 12.05.2017

ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе начинается текущий ремонт объекта культурного наследия — пушки с фрегата «Тигр», установленной на Думской площади, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, сегодня специалисты Управления по вопросам охраны культурного наследия Одесского горсовета демонтируют знаменитую пушку на Думской площади для проведения текущего ремонта.

По данным экспертов Управления, памятник находится в аварийном состоянии. В первую очередь ремонту подлежат лафет, станина и подъемный механизм пушки. Работы будет проводить реставратор Д. Колычев, который положительно зарекомендовал себя во время проведения реставрации объектов «Уголка старой Одессы».

Завершение работ запланировано на 23 мая.

СПРАВКА: Пушка на Думской площади — памятник, посвящённый успешному отражению нападения англо-французской эскадры на Одессу во время Крымской (Восточной) войны 1854—1855 годов. Пушка была снята с потопленного английского парового фрегата «Тигр». В 1904 году в честь 50-летия отражения нападения англо-французской эскадры на Одессу пушку установили на постамент недалеко от Одесской городской думы и памятника А.С. Пушкину. Последний раз памятник реставрировался в 2004 году.

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Артём Филипенко
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