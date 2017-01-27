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ВКО передал книги в дар библиотекам города
12:47 / 06.05.2017

ОДЕССА, 06 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Всемирный клуб одесситов передал книги в дар библиотекам города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как сообщили в департаменте, Всемирный клуб одесситов, поддерживая традицию обмена культурными ценностями, передал в дар библиотекам города и областной библиотеке для юношества им. Маяковского подборку книг. В эту подборку вошли: издания известного одессита и вице-президента клуба Евгения Голубовского, сборник поэзии «Глаголы настоящего времени» членов литературного клуба «Круг», литературный журнал-сборник «Южное сияние», а также серия альманахов «Дерибасовская – Ришельевская», включающая раритетные выпуски.

Как отметил вице-президент Всемирного клуба одесситов Валерий Хаит, библиотекари — это энтузиасты, волонтеры в своем деле, которые являются проводниками слова и культуры в массы. Он также выразил готовность сделать подборку раритетных выпусков журнала «Фонтан», бессменным главным редактором которого В. Хаит является долгие годы, и тоже передать их в дар библиотекам города и области.

«Обмен культурными ценностями — это прекрасная традиция Всемирного клуба одесситов, которая должна продолжаться», — заявил, в свою очередь, известный журналист и культуролог Евгений Голубовский.

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Артём Филипенко
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