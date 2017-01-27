День открытых дверей пройдёт 9 мая в нескольких одесских музеях

17:03 / 05.05.2017

ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 9 мая ко Дню Победы над нацизмом во Второй Мировой войне в ряде одесских музеев пройдёт День открытых дверей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, в честь Дня победы 9 мая в ряде одесских музеев пройдёт День открытых дверей.

В акции участвуют: Одесский историко-краеведческий музей (ул. Гаванная, 4) — с 10:00 до 17:00; Одесский музей Западного и Восточного искусства (ул. Пушкинская, 9) — с 10:00 до 17:00; Одесский литературный музей (ул. Ланжероновская, 2) — с 10:00 до 17:00; Одесский художественный музей (ул. Софиевская, 5а) — с 10:00 до 17:00.

Вход свободный.