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День открытых дверей пройдёт 9 мая в нескольких одесских музеях
17:03 / 05.05.2017
ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 9 мая ко Дню Победы над нацизмом во Второй Мировой войне в ряде одесских музеев пройдёт День открытых дверей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.
По информации пресс-службы, в честь Дня победы 9 мая в ряде одесских музеев пройдёт День открытых дверей.
В акции участвуют: Одесский историко-краеведческий музей (ул. Гаванная, 4) — с 10:00 до 17:00; Одесский музей Западного и Восточного искусства (ул. Пушкинская, 9) — с 10:00 до 17:00; Одесский литературный музей (ул. Ланжероновская, 2) — с 10:00 до 17:00; Одесский художественный музей (ул. Софиевская, 5а) — с 10:00 до 17:00.
Вход свободный.
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