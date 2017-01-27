Десятый муниципальный фестиваль-конкурс «Фонтанская весна-2017» пройдет в Одессе с 17 по 20 мая

12:40 / 05.05.2017

ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 17 по 20 мая в Одессе пройдет десятый муниципальный открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Фонтанская весна-2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в юбилейном фестивале-конкурсе «Фонтанская весна-2017», который пройдёт 17-20 мая, примут участие около 300 коллективов и учащихся школ эстетического воспитания Одессы и других городов Украины. Мероприятие посвящено 80-летию Одесской организации Национального союза композиторов Украины.

Фестиваль-конкурс пройдет в трех возрастных категориях: І категория — от 6 до 10 лет; ІІ категория — от 11 до 15 лет; ІІІ категория — от 16 до 20 лет в разных номинациях инструментальной музыки (солисты, ансамбли, оркестры) и академической вокальной музыки (солисты, ансамбли, хоры).

Фестиваль проходит при поддержке: Одесского горсовета, Департамента культуры и туризма, управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации, Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой, Одесского училища искусств и культуры им. К. Ф. Данькевича, а также Киевской райадминистрации. Его основатели — Одесский горсовет, департамент культуры и туризма Одесского горсовета, Детская музыкальная школа №8.

Торжественное открытие фестиваля-конкурса состоится 17 мая в 15:00 в Одесской средней специализированной музыкальной школе-интернате им. П. С. Столярского (Большой зал, ул. Сабанеев мост, 1). Гала-концерт и награждение лауреатов и участников — 20 мая в 13:00 в ДМШ №8 (ул. Баштанная, 7).