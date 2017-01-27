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Концерт органной музыки «Опера и джаз» пройдёт завтра в одесской Опере в рамках «Французской весны»
16:21 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках закрытия фестиваля «Французская весна» завтра, 27 апреля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоится оригинальный концерт «Опера и джаз», объединяющий эти два жанра, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом дирижёр театра Игорь Чернецкий рассказал сегодня, 26 апреля, на пресс-конференции после репетиции концерта.

По словам дирижёра, в программу концерта органной музыки «Опера и джаз», который состоится 27 апреля на сцене Одесского оперного, включены фрагменты из оперы «Порги и Бесс» Дж. Гершвина, импровизации на темы из оперы «Кармен» Жоржа Бизе и произведений Мишеля Леграна, джазовые композиции О. Нельсона, Дж. Колтрейна в обработке Бернара Струбера, французского рок-гитариста, джазового пианиста и органиста.

В 2004 году Бернар Струбер получил Гран-при «Золотой Джанго» («Django d'Or») от Ассоциации авторов, композиторов и музыкальных издательств. Музыкант постоянно возвращается на лучшие одесские сцены с оригинальными программами, в которых он выступает и как автор музыкальных произведений.

«Это будет такой особенный концерт, оригинальный очень, где переплетается много жанров. Это будет и опера, и джаз, и французская лёгкая эстрадная музыка. Первый подобный концерт включал в себя балет и орган. В этот раз мы попробовали объединить некоторые несовместимые вещи, некоторые экспериментальные, но публике интересные», — отметил И. Чернецкий.

Также будут звучать и вокальные партии, написанные современными французскими композиторами на стихи украинских поэтов.

Совместная репетиция французских и украинских исполнителей состоялась впервые сегодня. Присутствовал на ней, в том числе, директор «Альянс Франсез» г. Одессы Паскаль Фурно.

«В этом году мы празднуем 25-летие франко-украинских отношений, а что может быть лучше в такой момент, чем выступление артиста, который несколько лет сотрудничает с Украиной — такого, как Бернар Струбе. В этом году это будет фантастический концерт, поскольку в нём принимает участие Одесский оперный оркестр. То есть это также будет международное сотрудничество. С тех пор, как я приехал сюда, Одесский оперный — одно из моих любимых мест», — рассказал П. Фурно.

Концерт состоится при поддержке посольства Франции в Украине, Представительства Министерства иностранных дел Украины в Одессе, Одесского дипломатического клуба и «Альянс Франсез» г. Одессы. С украинской стороны в нём примут участие солисты Алина Ворох, Зореслава Долгая, Виктор Шевченко, Светлана Качанас, Валерий Задорожный.

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