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Весенний фестиваль «Сирень-2017» пройдёт в Одессе 27 апреля
14:55 / 24.04.2017
ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Художественный фестиваль «Сирень-2017», посвященный памяти художника Кириака Костанди, пройдёт в Одессе 27 апреля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 27 апреля в Одессе состоится весенний фестиваль «Сирень-2017». Мероприятие будет проходить с 12:00 до 14:00 по адресам: ул. Пастера, 46, (возле памятника К. К. Костанди) и ул. Елисаветинская, 14 (внутренний двор ОНУ им. И. И. Мечникова).
В программе фестиваля — художественная выставка, поэтические и музыкальные выступления, мастер-классы, художественный пленэр, объединённые темой цветущей сирени.
«Художники, преподаватели, студенты, учащиеся и жители города смогут разделить радость весеннего перерождения природы, а также отдать дань памяти К. Костанди, который запечатлел в своих живописных работах красоту сирени: воплощение буйства, простоты и пышности весны.
Кириак Костанди неоднократно проводил в Одессе праздник сирени, доставляя на возах в город с Большого Фонтана ветви сирени – белой, густо-фиолетовой, нежно-сиреневой.
Фестиваль сирени напомнит одесситам и гостям города об истинном предназначении художника – видеть и отображать то, что наполняет смыслом нашу жизнь», — отметили в департаменте.
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