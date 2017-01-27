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Итальянский документалист прочёл в ОНУ лекцию о вкладе генуэзцев в историю и культуру Одессы
10:07 / 24.04.2017
ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесском национальном университете им. Мечникова в ходе мероприятия «Одесса и Генуя — города путешественников и поэтов» итальянский журналист-документалист Маурицио Фантони Миннелли презентовал свою книгу и прочёл лекцию о вкладе генуэзцев в историю и культуру Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Встреча итальянского документалиста с библиотекарями, студентами, преподавателями ОНУ и слушателям курсов итальянского языка прошла в рамках празднования 10-летия Центра истории и культуры Италии им. Дж. Гарибальди ОНУ. Мероприятие получило название «Одесса и Генуя — города путешественников и поэтов», поскольку, по словам организаторов, «оба города, несмотря на культурно-этнические различия и географическую отдалённость, объединяют исторические события и культурные события, революционно-общественные движения, а главное — современность».
М. Миннелли, презентуя свою книгу «Генуя: портрет одного города», отметил: «В Италии находится много известных городов, чья биография насыщена историей, легендами, интереснейшими культурными событиями. Этим городам сотни и даже тысячи лет. Одессе — значительно меньше, но история развития этого города не менее бурная. В этом Одесса сродни Генуе».
Затем итальянский гость прочёл лекцию об особенностях современного европейского общественного развития, креативности генуэзцев и их вкладе в историю и культуру Одессы.
Организаторы встречи напомнили, что в Центре истории и культуры Италии им. Дж. Гарибальди ОНУ им. Мечникова работают курсы итальянского языка, организовываются тематические научные конференции, проводятся выставки, устраиваются показы итальянских фильмов. А с марта прошлого года у преподавателей и студентов появилась возможность пройти стажировку в Италии, получая ежемесячную стипендию в 620 евро. Обучение проводится благодаря программе Итальянского института культуры в Киеве, официальному представителю МИДа и международному сотрудничеству Италии.
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