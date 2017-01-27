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Одесский Украинский театр принимает участие в фестивале-конкурсе «Art-Ukraine-2017»
13:02 / 22.04.2017

ОДЕССА, 22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 23 апреля, в Украинском театре им. В. Василько состоится конкурсный просмотр спектакля «Шинкарка», участвующего во Всеукраинском ежегодном фестивале-конкурсе «Art-Ukraine», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 апреля, в пресс-службе театра.

Как отметили в пресс-службе, 20 апреля стартовал Всеукраинский фестиваль-конкурс «Art-Ukraine-2017», проводимый при поддержке Министерства культуры Украины.

Одесский Украинский театр единственный из нашего города принимает участие в конкурсе на лучшую постановку и лучший театр Украины. 23 апреля, в воскресенье, состоится конкурсный просмотр спектакля «Шинкарка».

Всего в отборочном туре Фестиваля будут соревноваться 22 театра из 21 области. Победителей отборочного тура будут определять зрители, отвечая на вопрос специально разработанной анкеты. Предполагается, что судить качество представления, игры и режиссерской работы более 13 тыс. зрителей Фестиваля.

Во второй тур войдут три театральных коллектива, признанных лучшими по версии зрителей. Финальное соревнование пройдет в Киеве в конце июня на Малой сцене Национального академического драматического театра имени И.Франко. Главного победителя будет выбирать профессиональное жюри, в состав которого войдут заслуженные актеры и деятели искусств Украины. Победитель фестиваля получит большое денежное вознаграждение.

На каждый спектакль фестиваля будут бесплатно приглашаться зрители из малозащищённых категорий населения. А часть театральных сборов будет направлена на восстановление после пожара Черкасского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко.

Также среди всех зрителей Фестиваля будут разыгрываться ценные призы. Для этого участнику розыгрыша нужно будет вписать в анкету уникальный код, полученный в буклете фестиваля, а сам буклет сохранить до розыгрыша. Розыгрыш призов состоится перед финалом, путем выбора компьютером случайных номеров.

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