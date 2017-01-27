Эроту из Пале-Рояля за 9 месяцев восстановили отбитую руку

17:15 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В одесском сквере Пале-Рояль восстановлена скульптурная композиция «Эрот и Психея», пострадавшая летом прошлого года от рук вандалов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в сквере Пале-Рояль возле Одесского театра оперы и балета восстановлена скульптурная композиция «Эрот и Психея», которая пострадала от рук вандалов в конце июля 2016 года. В результате акта вандализма у статуи Эрота была отбита кисть руки.

После того, как специалисты Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета оценили ущерб, нанесенный неизвестными, были выполнены работы по восстановлению скульптурной композиции.

Кроме того, Управлением по вопросам охраны объектов культурного наследия приняло решение о восстановлении утраченной охранной доски. Она информирует о том, что скульптурная композиция «Эрот и Психея» является памятником архитектуры и градостроительства, монументального искусства местного значения и охраняется государством, ее повреждение карается законом.

Напомним, что недавно жертвой вандалов стала также скульптурная группа «Лаокоон», установленная возле Археологического музея.

СПРАВКА: Объект культурного наследия — скульптурная композиция «Эрот и Психея» является копией с античного памятника, изготовленного во ІІ в. до н. э. в Греции. Скульптуры из белого мрамора размещены на бетонном постаменте.

13 ноября 2015 года скульптурная композиция «Эрот и Психея» была торжественно открыта после реставрации. Она вошла в число 13 памятников, которые были отреставрированы за счет средств городского бюджета в рамках выполнения Городской целевой программы включения исторической части застройки Одессы в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО на 2013-2015 годы.