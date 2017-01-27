Мемориальная доска одесскому архитектору Юрию Дмитренко установлена на Дерибасовской, 8

11:55 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На фасаде дома на ул. Дерибасовской, 8, установлена мемориальная доска в память о выдающемся одесском архитекторе Юрии Дмитренко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как сообщили в департаменте, 18 апреля на ул. Дерибасовской, 8, состоялось открытие мемориальной доски выдающемуся одесскому архитектору Юрию Дмитренко (1858—1918 г.г.) на фасаде дома, где он прожил последние десять лет своей жизни.

Инициаторами проекта по установке мемориальной доски выступили общественная организация «Общество охраны памятников истории и культуры» и газета «Одесские известия», которые получили согласование историко-топонимической комиссии Одесского городского совета.

В департаменте отметили, что по проектам Ю. Дмитренко были построены гостиница «Лондонская» (1899 г.) на Приморском бульваре, доходный дом Маврокордато (1899 г.) на углу улиц Ришельевской и Греческой. В 1905 году по его проекту построен Второй доходный дом Маврокордато на углу Екатерининской и Греческой улиц, известный самым длинным в Одессе балконом – около 200 м.

Также по его проекту была построена церковь на стыке Старопортофранковской и Тираспольской улиц, которая была разрушена в 1937 году.

В настоящее время почти все здания и сооружения, автором которых является Ю. Дмитренко, признаны памятниками архитектуры.