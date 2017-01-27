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Лаокоона, львов из Горсада и Эрота с Психеей оградят от вандалов цветущей колючей изгородью
17:34 / 14.04.2017
ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутатская комиссия одобрила предложение руководителя городского Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия высадить кустарники роз вокруг скульптур Лаокоона, льва и львицы в Горсаду и Эрота с Психеей в сквере Пале-Рояль для защиты от посягательств вандалов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 13 апреля на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры Одесского горсовета прошло обсуждение вопроса об установке ограждения вокруг скульптурной композиции «Лаокоон», расположенной перед Археологическим музеем. С соответствующим обращением в адрес комиссии обратился начальник городского управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Андрей Шелюгин.
«Скульптурная группа «Лаокоон», изготовленная из итальянского мрамора, регулярно подвергается актам вандализма. Чтобы не нарушить ансамбль композиции и в то же время ограничить доступ к скульптуре Лаокоона, мы предлагаем демонтировать пешеходные дорожки, ведущие к скульптуре, и высадить на их месте розы», — отметил А. Шелюгин.
По мнению начальника управления, этот вариант ограждения гармонично впишется в ансамбль скульптурной группы и прилегающей территории, а также частично защитит скульптуру Лаокоона от повторных актов вандализма. По такому же принципу (кустарниками роз) планируют оградить от вандалов памятник-скульптуру «Лев и львица» в Городском саду и скульптурную композицию «Эрот и Психея» в сквере Пале-Рояль.
Депутатская комиссия единогласно одобрила данное предложение. Оно будет реализовано в рамках работы управления по текущему ремонту памятников и скульптур для сохранения городских объектов монументального искусства.
В департаменте добавили, что на сегодняшний день управлением по охране объектов культурного наследия заказано восстановление утраченных частей копии древнегреческой скульптуры Лаокоон, расположенной у Археологического музея.
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